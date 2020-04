Moet je de sportschool doorbetalen in coronatijd?

De sportschool is gesloten, maar je abonnement loopt gewoon door. Hetzelfde geldt voor de bibliotheek, de zwemles en de kinderopvang. Moet je dan gewoon doorbetalen of niet?

Mogelijk vind je dat je de sportschool in deze moeilijke tijd moet steunen. Dat is erg aardig, maar eigenlijk moet je dan ook een bedrag doneren aan de kapper, de lunchroom en de fysiotherapeut. En misschien kun je die laatste groepen nog wel beter een handje helpen. Veel sportscholen zijn immers grote ketens, die wel tegen een stootje kunnen, terwijl je lokale kapper als kleine zelfstandige veel kwetsbaarder is.

Veel sportscholen verwachten ook helemaal niet dat je doorbetaalt. Ze bevriezen je abonnement tot de deuren weer open gaan of halveren de prijzen. De Consumentenbond vertelt in Het Parool: “We merken dat de meeste grote clubs, zoals Fit for Free en Sportcity, de abonnementen inmiddels bevroren hebben, maar kleinere scholen hebben daar meer moeite mee en gaan er soms meer rigide mee om,” zegt woordvoerder Joyce Donat. “Die zitten vaak zelf in nood en vragen leden of ze een donatie willen doen.”

Is je sportschool minder welwillend dan kun je gewoon zelf besluiten tijdelijk niet te betalen. “Dat is juridisch gezien niet zo ingewikkeld,” aldus Marco Loos, hoogleraar consumentenrecht aan de UvA. “Er is een overeenkomst tussen de klant en de sportschool en beide partijen moeten presteren. De sportschool levert niet, dus hoeft de klant niet te betalen. De klant moet dan wel tegen de sportschool zeggen dat hij de overeenkomst wil ontbinden gedurende de periode dat hij niet volgens de voorwaarden kan sporten.”

Maar zowel de Consumentenbond als minister Wouter Koolmees roepen op tot coulance. “We vragen consumenten om zo veel mogelijk alles door te betalen: de muziekschool, de sportschool en de hulp in de huishouding. Zo helpen we elkaar.”