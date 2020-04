Economen hopen op V-vormig herstel

Dat er een recessie aankomt en dat hij diep gaat zijn, daar zijn economen het wel over eens. Hoe lang het duurt voor de economie weer opkrabbelt, dat is de vraag. Experts hopen vurig op een V-vormig herstel.

Wat dat betekent, spreekt voor zich: Een scherpe daling van productie, werkgelegenheid en andere economische parameters wordt gevolgd door een snel en duurzaam herstel. Het is anders dan een L-vormig verloop waarbij de economie instort en vervolgens langdurig op een laag niveau blijft. Een andere bekende curve is de W-vorm, waarbij een grote dip gevolgd wordt door een snel, maar kortdurend herstel, waarna de economie opnieuw instort en weer opveert.

Er valt iets te zeggen voor een V-vormig verloop: de wereldwijde lockdown heeft gezorgd voor een acute dip in economische activiteit, maar er is in principe niets fundamenteels mis met de economie. Die zou dus zodra het normale leven enigszins kan worden hervat, weer snel kunnen herstellen.

Dat is duidelijk ook waar het IMF op mikt bij de laatste ramingen. Het muntfonds rekent er dan wel op dat de pandemie in de tweede helft van 2020 uitdooft, de maatregelen worden versoepeld en de overheden er alles aan doen om de economische schade in te perken. De recessie zou dan dit jaar zwaar zijn, maar in 2021 gevolgd worden door een sterke groei.

Dat (meest gelukkige) scenario ziet er zo uit: