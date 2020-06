Rijkste Amerikanen nog veel rijker sinds coronacrisis

De coronacrisis treft de meest kwetsbaren op het gebied van gezondheid, maar ook financieel. Sterker nog, de rijksten zijn er alleen maar op vooruit gegaan, terwijl veel mensen met lagere inkomens werkloos thuiszitten.

Uit een studie van de progressieve Amerikaanse denktank Institute for Policy Studies blijkt dat de Amerikaanse miljardairs sinds de lockdown half maart 497 miljard euro rijker zijn geworden. Door het opmerkelijke herstel van Wall Street de afgelopen drie maanden zagen de superrijken hun vermogen met 19 procent stijgen.

Zo werd Jeff Bezos van Amazon sinds de lockdown 32 miljard euro rijker en kon Mark Zuckerberg van Facebook 26,8 miljard bijschrijven op zijn rekening. Ook andere grote techbazen als Elon Musk, Google-oprichters Sergey Brin en Larry Page en Microsoft-topman Steve Ballmer werden ieder meer dan 10 miljard euro meer waard.

De coronacrisis legt meer dan ooit bloot hoe groot de sociale ongelijkheid is in de VS. Waar de allerrijksten nog meer miljarden verzamelden, zitten aan de andere kant miljoenen Amerikanen werkloos thuis. Verwacht wordt dat in mei bijna 20 procent van de beroepsbevolking geen werk heeft. Dat is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gebeurd.