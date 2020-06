Welke supermarkt is het goedkoopst?

De Nederlandse supermarkten zijn al jaren verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd. Op dit moment is Jumbo het goedkoopst, maar het hangt er wel vanaf naar welke Jumbo je gaat.

De Consumentenbond vergeleek ruim 150 A-merkproducten van 13 supermarktketens. Aldi en Lidl zijn niet meegenomen, omdat er nauwelijks A-merken worden verkocht. Jumbo is de goedkoopste, tenminste in 110 van de 680 winkels. Daar zijn ze 7 procent goedkoper dan gemiddeld.

Jumbo hanteert vier verschillende prijsniveau’s afhankelijk van de mate van concurrentie. In 44 procent van de winkels, met name in het noorden van Nederland en Zeeland, liggen de prijzen zelfs iets hoger dan gemiddeld. Hoogvliet en Plus hebben ook verschillende prijsniveau’s maar de verschillen zijn veel kleiner.

Na Jumbo (prijslijn laag) is Picnic het goedkoopst. De online supermarkt is 6 procent goedkoper dan gemiddeld. Daarna volgen Dirk, Hoogvliet, Vomar en Jumbo (prijslijn laag/midden) met 4 procent. Zelfs de Jumbo’s met de hoogste prijscategorie (+1 procent) zijn nog altijd goedkoper dan Plus (+3 procent) en Albert Heijn (+4 procent). Spar is met +13 procent het allerduurst.

Het maakt dus wel degelijk veel uit of je naar een Jumbo of Albert Heijn gaat, want de kans is groot dat Jumbo een lage prijscategorie hanteert als er een AH vlakbij zit.

Stel bijvoorbeeld dat je voor 125 euro per week boodschappen haalt bij een Jumbo in de categorie laag/midden. Dan betaal je 10 euro minder dan wanneer je naar Albert Heijn gaat. Dat scheelt dus ruim 500 euro per jaar.