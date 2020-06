‘Vliegtickets 20 procent goedkóper’

Het kon bijna niet anders dan dat vliegen duurder zou worden dachten we tijdens de coronacrisis. Wie durft er immers in te stappen? En minder passagiers betekent hogere ticketprijzen. Dachten we. Nu lijkt het erop dat vliegtickets deze zomer alleen maar goedkoper worden.

BNR maakte een prijsvergelijking met behulp van Skyscanner en Travix (van CheapTickets en Vliegwinkel.nl) en constateerde een prijsdaling van 20 procent. Naar heel populaire bestemmingen is een ticket nog goedkoper. Vliegen naar Frankrijk kost 25 procent minder. Een ticket naar Turkije is 30 procent goedkoper en vliegen naar Athene kost zelfs 40 procent minder dan voor de crisis. Wil je naar Spanje vliegen dan betaal je voor een retourtje 171 euro, waar dat een paar maanden geleden nog 205 euro was.

De lage prijzen zijn mogelijk tijdelijk. “De prijsdaling zien we vooral voor de maanden juli en augustus”, zegt Steffen Boon van Travix. “Er moeten nog veel stoelen in hele korte tijd verkocht worden. Sinds begin van vorige week zien we een enorme toename in zoekgedrag ten opzichte van vorig jaar. Wel blijft het onder het gemiddelde.”