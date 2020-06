Fraude met coronasteun: geld verdwijnt naar buitenlandse rekeningen

Waar verreweg de meeste ondernemers de coronagelden van de overheid gebruiken om hun bedrijf te redden, zijn er ook enkelen die er misbruik van maken. Ze nemen het direct contant op, maken het over naar buitenlandse rekeningen of vergokken het, zo blijkt uit 200 fraudemeldingen die onder meer de inspectie binnenkreeg.

“Veel meldingen zijn bij ons binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem’’, zegt woordvoerder Elizabeth Palandeng van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegen het AD. Ook bij het UWV en het meldpunt voor banken en accountants werd enkele tientallen keren melding gedaan van fraude.

“Sinds een paar weken neemt het aantal meldingen van NOW-fraude toe’’, zegt Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de FIU. De NOW-regeling is bedoeld voor salarissen van werknemers. “Zo zien we bedrijven die al vóór de coronacrisis geen salaris uitbetaalden, maar nu toch NOW-steun hebben ontvangen. Of er staat wel personeel op een loonlijst, maar ondanks de steun wordt helemaal geen salaris overgemaakt.’’

Voor de steun is 20 procent omzetverlies vereist. Ondernemers verschuiven hun omzet naar enkele maanden later om zo toch de coronagelden te kunnen ontvangen.

Volgens hoofd van de Financial Intelligence Unit (FIU) Hennie Verbeek-Kusters is onduidelijk of dit slechts het topje van de ijsberg is. “Het is niet zo dat we op dit moment overstelpt worden met meldingen. Terwijl er toch voor vele miljarden euro’s aan coronasteun is uitgekeerd. Veel steun komt dus waarschijnlijk wél op de juiste plaats terecht. Het is mogelijk dat later meer fraude aan het licht komt. Voor ons is dat nu nog kijken in een kristallen bol.’’