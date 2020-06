IMF verwacht krimp Curaçaose economie van 23 procent

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal het bruto binnenlands product van Curaçao als gevolg van de coronacrisis met 23 procent dalen. Voor Sint-Maarten wordt uitgegaan van een daling van 25 procent. Dat staat in een pas verschenen nota van het IMF over de twee landen van het Koninkrijk.

De gevolgen van de pandemie zijn nu al zichtbaar op de eilanden, onder meer doordat het toerisme compleet is stilgelegd. Op Curaçao ligt ook de raffinaderij al lange tijd stil en is er nog steeds geen nieuwe exploitant gevonden. Dat heeft volgens het IMF forse gevolgen voor de economie.

In de maanden april en mei is er op Curaçao al voor 3500 werknemers ontslag aangevraagd. Eind deze maand verliezen daarnaast zo'n 400 mensen hun baan bij de raffinaderij. Volgens het IMF zal de werkgelegenheid op Curaçao in 2020-2021 in totaal met 10 procent dalen.