Piloten KLM moeten 20 procent salaris inleveren

KLM kan rekenen op een steunpakket van 3,4 miljard euro, maar moet wel aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moeten piloten waarschijnlijk minstens 20 procent van hun salaris inleveren. Ook het overige personeel gaat erop achteruit.

Het aantal nachtvluchten moet omlaag van 32.000 naar 25.000, er dient ‘een actieve bijdrage aan duurzaamheid’ te worden geleverd en de kosten moeten met 15 procent naar beneden.

Degenen die drie keer modaal verdienen wordt vriendelijk verzocht om minstens 20 procent salaris in te leveren. Medewerkers met een lager salaris hoeven ook een lager percentage af te staan.

Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën zijn de gevolgen van de coronacrisis groter dan gedacht. Het salarisoffer noemt hij een ’moeilijke boodschap voor het personeel’. “Ondanks de steun zal het bedrijf moeten reorganiseren”, zegt Hoekstra. “We hebben nu geprobeerd de pijn zo eerlijk mogelijk verdelen.”

KLM-topman Pieter Elbers is ondanks de strenge voorwaarden opgelucht. “Ik ben heel blij dat we vaste grond onder de voeten hebben nu. Daarmee kunnen we deze moeilijke periode doorkomen. Het zou zonde zijn geweest als we over vijf of tien jaar terugblikken en moeten vaststellen dat we de luchtvaart in Nederland uit onze handen hebben laten glippen door deze crisis. KLM was voor Covid-19 gezond. We moeten er nu voor zorgen dat dit zo snel mogelijk weer gebeurt. Als het herstel de komende maanden sneller gaat dan verwacht is dat hartstikke mooi. Dan kunnen we de leningen sneller terug betalen. Als het tegenzit hebben we in elk geval continuïteit.’’

Vooralsnog gaat het slecht met KLM. Binnen Europa trekken de vluchten weer aan, maar intercontinentaal vertrekt er nog altijd bijna niets. Een grote ontslagronde lijkt dan ook onvermijdelijk, al wil Elbers nog geen aantallen noemen.