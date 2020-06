Bij welke loterij heb je de meeste kans op een miljoen?

We weten allemaal dat je niet aan een loterij mee moet doen om miljonair te worden. Dat blijkt eens te meer uit onderzoek van de Consumentenbond, die de winstkansen van de diverse Nederlandse loterijen op een rijtje zette.

De meeste kans op een bedrag met zes nullen heb je bij de BankGiro Loterij, namelijk 1 op 790.499. Daar moet nog wel belasting af dus er blijft 699.000 euro over.

Met het Miljoenenspel heb je de meeste kans op een miljoen netto, maar dan moet je wel heel veel geluk hebben. De kans is namelijk maar 1 op 2,5 miljoen.

De Staatsloterij geeft met een kans van 1 op 2 de grootste garantie op een prijs, al heb je dan je lot nog niet terugverdiend. Daarvoor kun je het beste een Kraslot 24 Karaat Cash kopen, waarbij de kans 1 op 4,8 is dat je in ieder geval je inleg terugwint.

De allergrootste prijs is met maximaal 63 miljoen euro de Europese Eurojackpot, maar reken er vooral niet te veel op. De kans dat je die wint is 1 op 95.344.200.

De Oudejaarsloterij keert in Nederland het hoogste bedrag uit. Vorig jaar was dat 30 miljoen euro. De kans dat je die wint, is 1 op 4,7 miljoen. Een lot kost bovendien minstens 30 euro.

Je kunt dus echt beter andere dingen doen met je geld.