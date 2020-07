Parcom, AH en Blokker vechten om HEMA

Verschillende investeerders en ondernemers hebben zich gemeld in de volgende ronde van het gevecht om Hema. Na het moederbedrijf van Blokker stapt nu ook een groep rond investeringsmaatschappij Parcom in het strijdperk. En volgens De Telegraaf is AH ook geïnteresseerd.

Parcom is een Nederlandse private equity-firma en investeert geld van pensioenfondsen, verzekeraars en rijke ondernemers. Van Parcom zouden er lijntjes lopen naar Marcel Boekhoorn, die niet goed tegen zijn verlies kan en dus nog altijd hoopt op HEMA

Onder de potentiële kopers zijn er vooral vragen over het herstel van de resultaten bij Hema. Dat is cruciaal om de prijs vast te stellen. Hema presenteert donderdag kwartaalcijfers.