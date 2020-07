Ook bedrijven zien voordelen van thuiswerken: eerste kantoren sluiten de deuren

De coronacrisis kan een grote omslag betekenen voor het werkende leven van miljoenen Nederlanders, nu thuiswerken de norm lijkt te worden. Grote bedrijven als Philips en Rabobank gaan overstag.

Bij kleinere bedrijven gaat de ontwikkeling nog sneller. “Onze kantoren in Kopenhagen en Amsterdam zijn niet meer nodig’’, vertelt ceo van Rockstart, Rhune Theill tegen het Algemeen Dagblad. “Na half maart zagen we de tevredenheid van onze medewerkers groeien. Ze hoeven niet meer dagelijks te pendelen, ze zijn thuis als Picnic de boodschappen bezorgt. Dat is heel fijn. Sommige mensen beginnen om 6 uur, nemen pauze om de kinderen naar school te brengen en werken ‘s avonds langer door.’’ Het Amsterdamse kantoor van 2.800 vierkante meter wordt vervangen door een vergaderruimte voor vijf tot tien mensen.

Maar ook een grote organisatie als Rabobank gaat thuiswerken breed invoeren. De bank wil werknemers voortaan zelf laten kiezen. Momenteel werken 26.000 medewerkers thuis. Slechts 1.200 gaan naar kantoor. Ook Philips weet niet of al die kantoren straks nog nodig zijn. “Dankzij digitale technieken kan veel efficiënter worden gewerkt, en dat levert veel flexibiliteit voor onze werknemers op’’, zegt een woordvoerder. Hij denkt dat het kantoorpersoneel van Philips ook na corona veel minder gaat reizen.