Werkloosheid in ons land loopt zeer snel op

De werkloosheid in Nederland is in juni uitzonderlijk snel opgelopen. Was in mei nog 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos, in juni is dit percentage opgelopen naar 4,3 procent en die snelle stijging is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ongekend.

In november 2008, aan het begin van de financiële crisis, was het werkloosheidspercentage ook 3,6. Toen duurde het zeven maanden voordat dit was opgelopen tot 4,3 procent. Deze stijging deed zich nu van de ene maand op de andere voor.