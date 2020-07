De grote ontslagrondes door de coronacrisis komen nu

Voor wie denkt dat de economie best aardig door draait ondanks alles: je vergist je. De werkloosheidscijfers lijken nog mee te vallen, maar dat komt onder andere door de manier van tellen. En door de maatregelen van het kabinet. Bedrijven die steun krijgen, hebben tot eind augustus om te bepalen of ze mensen ontslaan.

Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van uitkeringsinstantie UWV in NRC: “Werkgevers maken de balans op. Heb ik het gered op de korte termijn? En wat doe ik op lange termijn? Moet ik krimpen?”

Zelfs als krimp de conclusie is, moeten werkgevers soms nog even wachten met het wegsturen van mensen, bijvoorbeeld omdat hun tijdelijke contract pas over een paar maanden afloopt. “De uitzend- en oproepkrachten zijn vaak al weg”, zegt Witjes.

Sinds deze week is er vrijwel dagelijks een ontslagronde in het nieuws. Zo meldde restaurantketen La Place maandag dat het een kwart van de ongeveer honderd filialen gaat sluiten. Het Franse cateringbedrijf Sodexo schrapt minstens 800 van de 3.000 banen in Nederland. Bij concertorganisator Mojo Concerts verdwijnen 43 van de 130 banen.

Volgens CBS en UWV is dat niet meer dan het begin van een lange stroom.