400.000 banen weg in de luchtvaart

Luchtvaartmaatschappijen zetten duizenden werknemers aan de kant. Volgens Bloomberg zitten wereldwijd 400.000 werknemers (piloten en cabinepersoneel) thuis; ontslagen of met speciaal verlof. In sommige landen is er een verbod op ontslag in ruil voor staatssteun, maar die regelingen zijn allemaal eindig en dan zullen er nog meer banen sneuvelen.

Piloten en het cabinepersoneel die hun baan behouden, worden in het algemeen geconfronteerd met loonsverlagingen.

Uiteraard is het aantal ontslagen in de sector veel groter: ook aan de grond kost de malaise in de luchtvaartindustrie veel werkgelegenheid

Het banenverlies in gerelateerde industrieën, waaronder vliegtuigfabrikanten, motorfabrikanten, luchthavens en reisbureaus, zou volgens de International Air Transport Association tot 25 miljoen kunnen oplopen .