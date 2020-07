Ongekend harde klap verwacht voor economie eurozone

De komende dagen zal zichtbaar worden wat de corona-crisis heeft aangericht op de Europese economie. Donderdag komen er al eerste indicaties met cijfers van Duitsland en België, vrijdag gevolgd door Italië en Frankrijk. Vrijdag komt ook een schatting voor de EU als geheel.

Volgens het FD verwachten analisten van de drie grote Nederlandse banken voorzien een krimp in de eurozone van tussen de 10% en 12%. Een dergelijke neergang is niet eerder vertoond.

De Nederlandse bankanalisten zitten met hun verwachting voor het tweede kwartaal ongeveer op het gemiddelde van wat er internationaal door economen wordt voorzien.

Niemand weet echt hoe het verder gaat. Er zal herstel volgen. En omdat de klap dieper en sneller was dan bij een normale recessie, zal het herstel ook sneller en groter zijn. Maar waar we, over het jaar gerekend, op uitkomen is de vraag. Op krimp, zoveel is zeker. Maar hoeveel is nog de vraag. En daarbij speelt mee dat nieuwe lockdowns in het najaar niet zijn uit te sluiten. Dat zou de economische rampspoed nog aanzienlijk verergeren.