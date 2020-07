“Klap voor bedrijven komt in najaar”

Crisismanagers en interim-bestuurders krijgen het in het najaar druk, verwachten ze zelf. De klap voor bedrijven komt in het derde en vierde kwartaal, als alle steunregelingen aflopen. En dan moeten er mensen worden ontslagen.

Adviesbureaus die onder andere interim-bestuurders aanstellen voorspellen in het Financieele Dagblad (FD) dat pas in de tweede helft van dit jaar echt grote problemen ontstaan bij bedrijven. Reden is niet alleen dat de steunpakketten van de overheid aflopen, maar ook dat de betalingen aan onder meer verhuurders en leveranciers niet langer mogen worden uitgesteld.

Afdelingen bijzonder beheer van banken zullen na de zomer snel volstromen met bedrijven met betalingsproblemen, zegt Diederik van den Biggelaar, van adviesorganisatie Mandaat, tegen het FD. Daaruit volgt de vraag om interim-managers te plaatsen bij de verliesmakende bedrijven.

Economen van ABN verwachten dat het beetje herstel van de economie verstoord zal worden door zogenoemde tweede ronde-effecten. “Een hogere werkloosheid, faillissementen en verstoringen in toeleveringsketens zullen een opleving van de groei afremmen”, aldus Nora Neuteboom, senior econoom bij de bank.