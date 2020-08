Aandeelhouders Ahold krijgen 220 miljoen extra. Vakkenvullers een bon van Bol

Supermarktconcern Ahold Delhaize zag de winst in het tweede kwartaal verdubbelen. Het leverde de aandeelhouders 220 miljoen euro extra op aan dividend. En de vakkenvullers? Die kregen een bon van dochterbedrijf Bol.com van 25 euro.

Vakbond CNV is kwaad. CNV-bestuurder Jacqueline Twerda noemt het in de Volkskrant zelfs een ‘dikke middelvinger naar de mensen die onder zware druk het wc-papier stonden bij te vullen.’ In het buitenland kreeg supermarktpersoneel vaak een extraatje van 500 euro.

Ahold haast zich te zeggen dat het personeel aan het eind van het jaar een winstuitkering krijgt van 45 tot 130 procent van een vier weken-salaris. Niet genoeg aldus Twerda, die erop wijst dat na de zomer het nieuwe cao-overleg begint voor de branche: “Als ik deze winstcijfers zie, en deze dividenduitkering aan de aandeelhouders, dan zeg ik: wij willen geld zien voor de werkvloer. Er moet fors meer loon bij.”

De Volkskrant weet te melden dat Ahold Delhaize met 32.000 voltijdsbanen de derde grootste werkgever is van Nederland na de politie en Defensie. Topman Frans Muller verdiende vorig jaar 4,1 miljoen euro, oftewel bijna 100 keer zoveel als de gemiddelde werknemer bij het supermarktconcern.