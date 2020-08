Supermarkt plaatst fietsbel op winkelkar: “Zo houden mensen wél afstand”

Soms sta je lang te wachten tussen de schappen, terwijl anderen het je onmogelijk maken door te lopen, zonder te dichtbij te komen. Oplossing: een fietsbel.

Eric Ruben, eigenaar van de supermarkt in het Zeeuwse Hoek, ergerde zich aan klanten die geen anderhalve meter afstand bewaarden. En dus bedacht hij het plan om fietsbellen op de winkelkarretjes te plaatsen.

Het is ook een beetje als grapje bedoeld, geeft hij toe aan Metro “Maar we hebben hier momenteel veel toeristen. In het begin werd die afstand goed bewaard, maar al snel verwaterde het. Ik dacht: ‘Ik moet dit beter onder de aandacht brengen.’”

De meeste mensen “zien er de grap wel van in”, zegt Ruben. “Vooral bij kinderen werkt het goed.” Het is bedoeld als een ludieke actie, maar wel met een serieuze ondertoon: “Ik heb er geen behoefte aan dat klanten op de tenen gaan staan bij het personeel. Ik wil zorgen voor een veilige werkomgeving.”