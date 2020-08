Aantal burn-outs door coronacrisis loopt op: “Veel mensen krijgen stress niet onder controle”

Door de coronacrisis zijn er veel meer Nederlanders die tegen een burn-out aan zitten. Stress door thuiswerken en baanonzekerheid zou mede oorzaak zijn, blijkt uit nieuw onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB).

Het NCPSB keek behalve naar directe aanwijzingen voor een op handen zijnde burn-out ook naar indirecte factoren als een verminderd analytisch vermogen en slechtere omgang met conflicten. Voorzitter Theo Immers reageert in het AD: “We zien door de coronacrisis de risicogroep ontzettend stijgen. 56 procent van de werkenden valt binnen nul tot zes maanden uit als ze nu geen ondersteuning krijgen. In 2019, toen we dit onderzoek ook uitvoerden, was dat 17 procent.”

Volgens het onderzoek zijn er 4 miljoen ‘verborgen burn-outs’: mensen die binnen een half jaar dreigen om te vallen als er niets verandert. Eerder onderzoek van vakbond CNV signaleerde ook al dat werkstress en burn-outs toenemen door de coronacrisis, hoewel het aantal mensen dat tegen een burn-out aanzat met 11 procent fors lager lag.

“In het onderzoek van CNV kwamen alleen de mensen naar voren die wéten dat ze tegen een burn-out aan zitten,” legt Immers uit. “Maar we weten dat mensen die stress ervaren, het moeilijk vinden om zichzelf te analyseren.” Bovendien rust er een taboe op werkstress. “Als je partner bent bij een groot kantoor, ga je niet zeggen dat je op omvallen staat.”