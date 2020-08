Econoom Coen Teulings: “Staatsschuld kan prima naar 80 procent”

Volgens hoogleraar economie Coen Teulings hoeven we ons geen zorgen te maken over het uitgavepatroon van de overheid nu de miljarden er met bakken uitvliegen om de coronaklappen op te vangen. “Het klinkt vreemd, maar een beetje hogere staatsschuld is eigenlijk goed voor de economie,” zegt de oud-directeur van het CPB tegen RTL Nieuws.

Pensioenfondsen

“Dat komt onder andere omdat pensioenfondsen massaal aan het sparen zijn om de pensioenen te kunnen betalen tijdens de vergrijzingsgolf. Een deel daarvan wordt belegd in overheidsobligaties en op dit moment zijn er eigenlijk te weinig obligaties beschikbaar, zodat pensioenfondsen niet al hun geld goed kwijt kunnen,” legt de economieprofessor uit. “Een iets hogere schuld zou beslist geen kwaad kunnen.” Sterker nog: “Zolang de staatsschuld lager is dan die vraag naar overheidsobligaties is er eigenlijk geen probleem.”

Tweede golf

Hoe ver zal de staatsschuld dan oplopen door de coronacrisis? “Het CPB verwacht dat als er geen heftige tweede golf komt, we bij een procent of 65 uitkomen en komt er wel een flinke tweede golf dan komen we op ongeveer 80 procent uit,” aldus Teulings. “Dat is geen heel groot probleem, zeker niet als je het vergelijkt met andere landen, bijvoorbeeld onze zuiderburen, die hebben een staatsschuld van 100 procent. Japan heeft een nog veel grotere schuld dus op zich is de staatsschuld in Nederland totaal geen probleem.”

Rente

Zelfs niet als hij nog boven de 80 procent uitkomt, al heb je dat liever niet volgens de topeconoom. “Dan zal de rente oplopen en wordt schuld duurder. Er zijn twee redenen waarom je een niet al te hoge staatsschuld wil. Ten eerste omdat dan dus de rente hoger wordt en ten tweede zodat je ruimte hebt als er weer zo’n enorme tegenvaller komt.”