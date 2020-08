“Aantal bedrijven moet NOW-steun terugbetalen”

Een aantal grotere bedrijven moet een deel of zelfs alle overheidssteun terugbetalen, die ze hebben ontvangen om hun personeel door te kunnen betalen tijdens de coronacrisis. Daarvoor waarschuwen accountants in het FD.

Vooral dochterbedrijven of andere afzonderlijke onderdelen van grote bedrijven lopen het risico dat de steun, die ze ontvingen via de NOW-regeling terug moet worden gestort aan het UWV. Voor dit soort ondernemingen bestonden aparte regels, die niet altijd even duidelijk waren. Daardoor kunnen er eenvoudig fouten zijn gemaakt bij de aanvraag, stellen accountants van PwC en Grant Thornton in de zakenkrant.

Strenge voorwaarden

Ze hebben gemerkt dat ondernemers de regels verkeerd interpreteerden en de aanvraag niet goed hebben ingevuld. Het gevolg is vermoedelijk dat het geld terug moet. Om geld uit de NOW-regeling te ontvangen moeten met name dochterbedrijven en werkmaatschappijen aan strenge voorwaarden voldoen om geschuif met personeel binnen het grotere concern te voorkomen.

Volgens een accountant van Grant Thornton, waarmee het FD sprak, moest bijna iedere ondernemer die bij hem langskwam geld terugbetalen. Dat kan niet alleen gebeuren door fouten bij de aanvraag, maar ook doordat de omzetdaling achteraf toch niet zo groot bleek.

8 miljard

Het eerste deel van de NOW-regeling liep tot eind juni en kostte het UWV 8 miljard euro. De bekendste bedrijven, die veel geld kregen, zijn Booking en KLM. Verder ging een groot deel naar de horeca en de dienstensector. De tweede NOW-regeling loopt van juli tot en met september. Daar hebben tot nu toe 36.000 bedrijven gebruik van gemaakt.