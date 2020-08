Keertje niet op vakantie? Zo belangrijk is toerisme voor de wereldeconomie

Voor ons persoonlijk is een jaartje niet op vakantie door corona hooguit jammer, voor de toerismebranche is het een ramp. En die sector is belangrijker dan je denkt voor de wereldeconomie.

De coronacrisis heeft de toeristische sector ruim 270 miljard euro gekost, alleen al in de eerste vijf maanden van het jaar. Meer dan 120 miljoen banen dreigen te verdwijnen. Dat zei secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, dinsdag in een video. Toerisme is de derde belangrijkste exportsector van de wereldeconomie, na de olie-industrie en de chemiesector. In 2019 was het toerisme goed voor 7 procent van de wereldhandel. “De branche biedt werk aan een op de tien mensen op aarde en voorziet nog honderden miljoenen mensen meer van een inkomen,” aldus de VN-chef.

“Behalve dat het goed is voor de economie biedt het mensen ook de mogelijkheid om de culturele en natuurlijke rijkdommen van de wereld te ervaren en brengt het mensen dichter bij elkaar,” zegt hij.

Door de pandemie is het aantal toeristen dat een ander land bezocht meer dan gehalveerd in de eerste vijf maanden van dit jaar. Guterres noemt het ‘een grote schok’ voor rijke landen, maar een ‘regelrechte ramp’ voor arme landen. In sommige van die landen is toerisme goed voor meer dan 20 procent van het bbp.

En de ellende is nog niet voorbij. De totale opbrengst van het toerisme wereldwijd kan voor heel 2020 ongeveer 770 tot 1000 miljard euro lager uitvallen dan een jaar eerder. Het wereldwijde bbp zou alleen hierdoor al kunnen dalen met 1,5 tot 2,8 procent.