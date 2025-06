Nieuwe benzinesoort vermindert CO2-uitstoot met 90%. Hier kun je de tank ermee volgooien

Je kunt vanaf nu een verrassend milieuvriendelijke benzine tanken in een dorpje in het noorden van Duitsland . Het is wel een stuk duurder dan onze bekende E10, maar je auto slikt het als zoete koek en de reductie in CO2-uitstoot is met 90 procent spectaculair te noemen.

In Kirchweyhe, een rustig plaatsje net onder Bremen, wordt sinds kort een revolutionaire brandstof verkocht: KlimaBenzin95. Wat deze benzine zo bijzonder maakt? Hij is voor 95 procent vrij van aardolie. In plaats daarvan bevat hij groene methanol, een restproduct van de papierindustrie.

Octaangetal

"Je reduceert je CO₂-uitstoot tot wel 90 procent met deze benzine", zegt de producent vol overtuiging. En dat zonder dat je auto aangepast hoeft te worden. De prestaties blijven gelijk en het octaangetal 95 is identiek aan onze bekende E10-benzine.

Wel hangt er een stevig prijskaartje aan deze groene stap vooruit. Aan de pomp in Kirchweyhe kost een liter KlimaBenzin95 momenteel 2,30 euro. Ter vergelijking: E10 kost er 1,68 euro. Dat betekent dat je voor de duurzame variant 37 procent meer betaalt.

Tussenoplossing

Maar daar staat natuurlijk iets tegenover: vrijwel fossielvrij rijden, zonder dat je hoeft over te stappen op een elektrische auto of waterstoftechniek. Het zou zomaar een tussenoplossing kunnen zijn voor wie wél groen wil rijden, maar nog niet toe is aan een volledige overstap.

Voorlopig blijft het bij één tankstation, maar daar komt wellicht verandering in. Tankstationketen Classic test KlimaBenzin95 nu op deze ene locatie, maar denkt eraan de brandstof vanaf 2028 breder beschikbaar te maken. Dat zou de prijs kunnen drukken.

Heffingsvrijstelling?

Ook politiek en belastingtechnisch ligt er ruimte voor verandering. Omdat deze benzine bijna geen fossiele grondstoffen bevat, zou hij vrijgesteld kunnen worden van de stijgende CO₂-heffingen. In dat geval zou het prijsverschil met E10 een stuk kleiner worden.

De vraag is of de consument dieper in de buidel gaat tasten voor schoner rijden. Wie nu al bijna fossielvrij wil tanken, weet waar hij moet zijn: in Kirchweyhe, aan de KlimaBenzin95-pomp.