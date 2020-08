VNO-NCW wil winterslaapregeling voor slecht presterende bedrijven

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer ziet nog juridische haken en ogen aan sommige uitwerkingen van het derde crisissteunpakket. Zo is de vereniging nog in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over een zogeheten winterslaapregeling om bedrijven niet meteen failliet te hoeven laten gaan. Ook vindt de vereniging het bedrag voor de tegemoetkoming in de vaste lasten niet voor elk bedrijf toereikend.

"De steun is flexibeler, de ontslagboete is eraf en er is een stimulans om met de werknemer te praten over minder werken", zei De Boer vrijdag tijdens een bijeenkomst voor de leden van de werkgeversvereniging in Den Haag. De huidige hoogte van de tegemoetkomingsregeling voor vaste lasten (TVL), nu 12.500 euro per maand, wordt volgens De Boer verhoogd naar 30.000 euro. Dat is volgens de voorzitter enerzijds "meer dan een verdubbeling", anderzijds is het voor sommige bedrijven nog niet goed genoeg. Vooral voor middelgrote bedrijven vindt hij het bedrag "peanuts".

De uitwerking van de winterslaapregeling voor bedrijven waar het slecht mee gaat door de coronacrisis "vergt nog extra tijd", aldus De Boer. Hij prees ministers Eric Wiebes van Economische Zaken en Wouter Koolmees van Sociale Zaken voor hun snelle handelen in de coronacrisis en het snel optuigen van de eerste NOW-regeling. "Daar ging het om, om cash in de business te houden."

Vanuit de leden kwam kritiek op de aanpak van de regering met betrekking tot aanbiedingen vanuit de private sector, voor zowel onderzoek naar aerosolen als het uitbreiden van testlocaties. Dat gaat volgens De Boer en sommige ondernemers "veel te traag". ‘We hebben het aangeboden maar de overheid pakt het niet." Hij voorspelt een rel. Vooral het ministerie van Volksgezondheid moest het ontgelden. "Dat rijdt ons in de wielen", aldus De Boer.

Verder waarschuwt de voorzitter voor een oplopende werkloosheid. "Als we niet uitkijken gaan we naar 10 procent. We zijn er nog niet met die coronacrisis", waarschuwt De Boer.

De Boer zei verder dat er "ziende blind" is gereageerd op het begin van de coronacrisis. Tijdens een handelsmissie in Indonesië begin maart, vlak voor de intelligente lockdown werd afgekondigd, dacht hij: "Dit gaat helemaal fout. Ik kom niet meer terug. Ik was net op tijd terug, maar kon me achteraf wel voor m’n kop slaan."