Veel meer kankerverwekkende stoffen bij Tata Steel dan jaar geleden

De concentratie kankerverwekkende stoffen in de omgeving van Tata Steel is vier keer zo hoog als een jaar geleden. Dat meldt het RIVM na metingen in Wijk aan Zee, dat er vlakbij ligt. Ook werd er veel meer jodium aangetroffen.

Omdat de inwoners van Wijk aan Zee klaagden over stof- en stankoverlast verzamelde het RIVM veegmonsters van het stof in het dorp. De concentratie PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) bedroeg 8.051 microgram per vierkante meter. Vorig jaar was dat op dezelfde plaatsen maar 2.222 microgram.

Toen al waren er grote zorgen over de zogenoemde grafietregens, die werden veroorzaakt door stofexplosies afkomstig van Tata Steel. Het IJmuidense bedrijf beloofde beterschap en bouwde daartoe onder meer een nieuwe hal om restproducten te verwerken.

Hoe het kan dat de hoeveelheid schadelijke stoffen nu zoveel groter is weet Tata ook niet. Ook het RIVM heeft geen verklaring, maar gaat verder onderzoek doen. De dorpsraad van Wijk aan Zee wil echter sneller actie. Mirjam Gosen van de raad is boos. “Het probleem is veel groter dan alleen de grafietregen, zoals ze het noemen. Het is een gifregen, en er moet nu echt actie komen van de provincie Noord-Holland.”