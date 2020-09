‘Versterking Groningse huizen duurt zo nog 20 jaar’

Naar schatting moeten 26.000 onveilige huizen in het aardbevingsgebied in Groningen versterkt worden. Tot nu toe is dat pas bij 3.000 woningen gebeurd. “In dit tempo gaat het nog 20 jaar duren.”

Vorig jaar werden er zelfs maar 300 woningen versterkt en ook dit jaar schiet het niet op. De toezichthouder op mijnbouw SodM stelt in een evaluatie dat het op deze manier 20 jaar gaat duren voor alle huizen versterkt zijn. Dat moet sneller om verdere maatschappelijke ontwrichting te voorkomen, aldus de toezichthouder. “Een deel van de bewoners is bang om na jaren lang wachten op de overheid, met angst, stress en soms met ziekte als gevolg, met lege handen achter te blijven.”

De redenen van de vertraging zijn bureaucratisch van aard: er is geen goede coördinatie, omdat de rolverdeling tussen de verschillende partijen onduidelijk is. De toezichthouder pleit voor een crisisaanpak om zo meer tempo af te dwingen.

In 2022 moet de gaswinning in Groningen helemaal zijn gestopt. Nu al is de productie flink teruggeschroefd, maar dat betekent niet dat er geen aardbevingen meer zijn. Zo was er afgelopen maandag nog eentje in Roodeschool met een kracht van 1,9 op de schaal van Richter.