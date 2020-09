Topeconomen: staatsschuld mag oplopen, bezuinigen hoeft niet

Met Prinsjesdag voor de deur vroeg ING tien vooraanstaande economen naar het beste plan voor de Nederlandse economie na de coronacrisis: bezuinigen of uitgeven? De lijn is duidelijk: bezuinigen is niet nodig, hooguit later pas.

Dat de Nederlandse staatsschuld met tientallen miljarden oploopt, is geen enkel probleem, zolang het eenmalig is, klinkt het. Volgens het Centraal Planbureau stijgt de staatsschuld dit jaar tot 60 procent van het bbp en dat kan de schatkist prima hebben. Een gevaar van een te hoge schuld is dat de rentelasten te zwaar gaan drukken op de schatkist, maar een staatsschuld tussen de 70 en 90 procent is nog goed te doen, aldus de experts.

De helft van de tien ondervraagde economen vindt zelfs dat er niet bezuinigd hoeft te worden na de crisis. De andere helft vindt dat dat pas veel later moet gebeuren als het weer goed gaat met de economie, zodat we een eventuele nieuwe schok op kunnen vangen.

Verdeeldheid is er over of álle bedrijven gered moeten worden of dat ondernemingen zonder toekomst mogen omvallen. ING vindt dat zoveel mogelijk bedrijven moeten worden gered. “Zolang er redelijke hoop is dat het virus binnen het komende half jaar onder controle is, lijkt het ons voorbarig om een sector als de horeca voor te bereiden op een blijvende verandering.”