De Euro beleeft een geluksmoment

Het duurde maar een paar seconden. Maar de symboliek was groot. Toen de euro dinsdag voor het eerst sinds begin 2018 weer even de $ 1,20 grens overschreed, werd duidelijk dat er sprake is van een drastische ommekeer op de valutamarkt. De euro is in, de dollar is uit.

Sinds half mei is de euro gestegen van 1,08 naar 1,20 dollar, een waardestijging van tien procent in een paar weken. En volgens experts houdt de stijging aan.

Dat heeft ook nadelen: Europese producten worden buiten Europa duurder.

Een belangrijke drijfveer van de stijging ligt in de VS, waar de rente verder verlaagt zijn om de economie aan te jagen. En de regering Trump heeft historisch ongekend veel schulden gemaakt. Dat verzwakt de positie van de dollar, en verstrekt dus die van de Euro.

Het economisch herstel is in Europa ook krachtiger dan in de VS, terwijl de pandemie beter onder controle is. Allemaal wind in de zeilen van de Euro