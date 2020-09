Corona veranderde ons leven, maar niet alleen in negatieve zin

Het leven van de Nederlander is op zijn kop gezet door corona: kinderen gingen niet naar school, we werkten plots aan de keukentafel, zagen onze familie veel minder en alles wat het leven leuk maakte, kwam op een laag pitje te staan. Toch waren er ook lichtpuntjes.

Het CBS houdt in een dashboard bij wat de maatschappelijke gevolgen zijn van de coronacrisis. Ook het statistiekbureau moet concluderen dat het leven van de Nederlander sinds de corona-uitbraak drastisch is veranderd. We maken een historische economische krimp mee, houden dientengevolge de hand op de knip en stellen zaken als een huwelijk uit. De werkloosheid loopt snel op, vooral onder jongeren en flexwerkers.

Maar ons leven is niet louter kommer en kwel. Het aantal woninginbraken nam sterk af. We waren immers meer thuis. Ook is de woningmarkt onverstoorbaar, weet het CBS te melden. De prijzen bleven zelfs stijgen. Verder ziet het bureau de tijdelijkheid van de gevolgen: in juni herstelde de werkgelegenheid al weer iets en nam het aantal inbraken weer toe. Ondertussen is de spaarrekening van de meeste Nederlanders lekker gegroeid.