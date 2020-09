Frankrijk houdt Air France koste wat het kost in de lucht

De Franse staat zal alles doen wat nodig is om het voortbestaan van Air France, onderdeel van Air France-KLM, te garanderen. Dat meldde minister van Financiën Bruno le Maire op de Franse tv-zender France 2. Volgens de bewindsman is al veel gedaan en die lijn zal worden voortgezet.

Air France wordt het net als andere luchtvaartmaatschappijen keihard geraakt door de coronacrisis. De gehele passagiersstroom viel weg nadat reisbeperkingen internationaal reizen onmogelijk hadden gemaakt. De voorbije weken is wel al sprake van enig herstel.

Frankrijk zegde dit jaar al een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro toe. De belofte van extra steun klonk al eerder uit Parijs. Zusterbedrijf KLM is met de Nederlandse staat en vakbonden in overleg over de voorwaarden voor een noodpakket ter waarde van 3,4 miljard euro. KLM moet voor oktober met een plan komen.