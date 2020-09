Ryanair schrapt nog eens 20 procent van de vluchten

Ryanair wil wel, maar het kan niet. De Ierse budgetvlieger kondigde aan het begin van de zomer nog vol bravoure aan weer een groot deel van de vluchten te gaan uitvoeren, maar in het najaar wordt er vooral geschrapt: Ryanair haalt 20 procent van de geplande vluchten in oktober uit de planning.

Dat is een tegenvaller. In oktober biedt Ryanair maar 40 procent van de vluchten aan ten opzichte van oktober vorig jaar. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat dat zeker 50 procent zou zijn. De goedkope vliegmaatschappij schrapt niet zozeer in het aantal bestemmingen als wel in het aantal vluchten per bestemming.

Eerder probeerde Ryanair de vliegtuigen nog vol te krijgen door tickets te verkopen voor 5 euro per stuk naar landen waarvoor code oranje gold. Het kwam de budgetvlieger op veel kritiek te staan. Nog steeds zijn de tickets voor het najaar spotgoedkoop, maar dat zet kennelijk niet genoeg mensen aan tot boeken.

Hoe het winterschema, dat in november van start gaat, er uit zal zien, is nog onbekend.