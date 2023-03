Zes misverstanden over body language

Het vakblad voor topmanagers, Forbes, zet zes misverstanden uiteen over body language waaraan vooral vrouwen leiden:

1. Steeds aan je haar zitten of aan je gezicht

Op zijn best wordt dat gezien als een gebrek aan zelfvertrouwen. Op z'n slechtst als flirten. En vrouwen die flirten, zo wijst onderzoek uit, krijgen minder promotie.

2. Teveel lachen

Anderen gaan zich op hun gemak voelen als jij almaar lacht, maar overdrijf het niet en gebruik het niet als je het tegendeel bedoelt: als je kritiek krijgt en je gaat lachen, maakt dat een onbeholpen indruk

3. Jezelf fysiek klein maken

Dat hebben meisjes thuis geleerd: knieën bij elkaar, armen langs je lichaam. Door dat te doen straal je in een bedrijf onderworpenheid uit en dat is waarschijnlijk niet wat je wilt.

4. Je hoofd schuin houden

Een oud symbool dat uitdrukt dat iemand luistert. Op het werk kan het worden opgevat als instemming, of erger nog, als flirten. Zie bij 1

5. De armen gedeeltelijk over elkaar (zie foto)

Niet doen. Het is erg vrouwelijk en het drukt angst en gebrek aan zelfrespect uit. Dat is althans wat mannen zullen denken.

6. De zachte hand

De hand schudden kan op drie manieren. Het kan uitdrukken: deze persoon wil me overvleugelen, ik kan deze persoon overvleugelen, of dit voelt gelijkwaardig en comfortabel. Dat laatste is wat we allemaal willen. Maar veel vrouwen doen nummer twee en geven een soort warme vis, in plaats van een stevige hand.