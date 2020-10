Hoekstra: vandaag is het moment voor KLM

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) noemt het goed nieuws dat KLM met in ieder geval een deel van de vakbonden overeenstemming heeft bereikt over een ingrijpende herstructurering. Een akkoord met de piloten laat evenwel nog op zich wachten. "Vandaag is wel het moment", waarschuwt Hoekstra de best betaalde beroepsgroep.

"Het gaat heel slecht in de luchtvaart en met KLM. We moeten daar gewoon de bakens verzetten, linksom of rechtsom", zegt Hoekstra. Als het personeel niet instemt met loonoffers en ontslagen, is faillissement volgens de minister de enige andere optie. "Het goede nieuws is dat een aantal bonden ziet dat het nodig is."

KLM zit in zware financiële problemen. Door de coronacrisis staat een groot deel van de vloot al maanden aan de grond. De overheid schoot het bedrijf eind juni te hulp met een pakket noodleningen en garantstellingen ter waarde van 3,4 miljard euro. Voorwaarde voor die financiële reddingsboei is wel dat KLM de kosten drastisch verlaagt. Uiterlijk donderdag wil Hoekstra daarvoor een plan zien.