Ajax ontvangt coronasteun én betaalt tonnen bonus aan Van der Sar en Overmars

Ajax heeft bonussen uitgekeerd aan de directie, Van der Sar 2 ton, Overmars een kwart miljoen. En de club heeft ook 4,5 miljoen coronasteun gekregen van de overheid. Door de verkoop van spelers werd er vorig jaar 20,7 miljoen euro winst geboekt. Dat ontdekte De Volkskrant

De bonussen kwamen aan het licht in de stukken voor de aandeelhoudersvergadering, die half november plaatsvindt. Ajax is de enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland. Volgens de NOW-regels mag een bedrijf geen bonussen uitkeren aan de top als het noodsteun ontvangt.

Algemeen directeur Van der Sar en technisch directeur Overmars kregen hun extraatje voor het behalen van ‘sportieve prestatiedoelstellingen’. Ajax plaatste zich in augustus 2019 voor de Champions League. De bonussen werden in september uitbetaald, toen er nog geen sprake was van corona.

Het ‘voelt’ niet goed, dat is duidelijk. Het UWV zoekt nu uit of het ook niet deugt

Ajax wijst erop dat het in tegenstelling tot ‘normale’ bedrijven, een zogeheten gebroken boekjaar heeft, dat loopt van juli tot juli. President-commissaris Leen Meijaard zegt tegen Het Financieele Dagblad dat de kwestie uitgebreid is besproken met de raad van commissarissen, met advocaten en met accountant Deloitte. De conclusie was dat de bonussen waren toegestaan.

Wat ook kan: Ajax ziet af van de 4,5 miljoen euro NOW-steun, omdat die bij nader inzien niet nodig was. Dan gelden de bonusregels niet meer en kunnen Van der Sar en Overmars zich volledig richten op de Champions League van dit jaar, die voor Ajax over twee weken begint met een thuiswedstrijd tegen Liverpool.