Alleen Nederlandse investeerder Parcom nog in de race om Hema te kopen

De Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom is de enige overgebleven bieder op Hema. Parcom is een middelgrote investeringsmaatschappij die voortkomt uit verzekeraar NN. De komende tijd moet blijken of Parcom en de huidige eigenaren van Hem er uit komen. Dat onthult het FD.

De familie Van Eerd, de eigenaar van Jumbo, doet als minderheidsaandeelhouder mee met het bod van Parcom. De supermarktketen werkt al nauw samen met Hema. Zo verkoopt Jumbo sinds dit jaar leesbrillen, beenmode en andere spullen uit het Hema-assortiment.

Eerder speelde ook voormalig Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn een rol in dit consortium. Dat is nu niet meer het geval, zeggen bronnen.