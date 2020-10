Stormloop op eerste Europese corona-obligatie

Nederland wilde er niet aan (en er ook zo snel mogelijk vanaf), maar de financiële markten zijn razend enthousiast over de corona-obligaties.

Gisteren waren de eerste 17 miljard te koop. Er was zoveel belangstelling dat de EU ook 250 miljard had kunnen verkopen.

‘Dit is echt ongelofelijk,’ zegt Rik Klerkx, hoofd beleggingen bij Cardano tegen het FD. Deze vermogensbeheerder belegt namens Nederlandse pensioenfondsen in obligaties en tekende voor meer dan €100 miljoen in op het nieuwe schuldpapier. ‘Het komt bij obligatie-uitgiftes vaker voor dat de vraag het aanbod overtreft, maar de schaal waarop dit nu gebeurt is echt uitzonderlijk.’

Dat de markten het een goed idee vinden is logisch. Het is een goed idee als je iets verder kijkt dat je rood-wit-blauwe neus lang is