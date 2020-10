Tweede virusgolf jaagt kosten coronasteun met miljarden omhoog

Het virus weet van geen wijken en dus heeft het kabinet opnieuw miljarden beschikbaar gesteld om bedrijven door de crisis te helpen. Nu Nederland midden in een tweede virusgolf zit, zullen bedrijven in de laatste maanden van het jaar voor nog eens rond de € 10 miljard aan steun aankloppen bij de overheid, is de verwachting. Dat is bijna een verdriedubbeling van de € 3,5 miljard waarmee tot nu toe rekening werd gehouden voor het vierde kwartaal, denkt het FD.

‘Dat meeverend steunpakket zal vele miljarden meer kunnen worden,’ volgens minister van Economische Zaken Eric Wiebes, ‘dat is een echte krachtpatser.’

De steunpakketten lijken tot nu toe hun werk te doen: de economische terugslag was de afgelopen perioden in Nederland kleiner dan in de meeste andere landen