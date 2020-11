De staatsschuld loopt snel op. Maar dat is niet erg

Om de economie te redden trekt het kabinet vele miljarden uit. En daardoor stijgt de staatsschuld heel snel. Nog maar een paar jaar geleden was dat volgens politici heel erg. Maar tijden veranderen. Politici vinden een hogere staatsschuld niet erg. En economen ook niet (meer).

‘Ik denk dat de staatsschuld de afgelopen jaren eerder te laag was’, zegt Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics, tegen het FD. ‘Het is niet erg als we de schuld laten oplopen.’

Hoogleraar economie Coen Teulings van de Universiteit Utrecht is dat met zijn collega eens. ‘Critici roepen meteen dat er Italiaanse toestanden dreigen als de staatsschuld oploopt, maar de vraag is waarom we onszelf niet bijvoorbeeld met de VS vergelijken. Daar is de schuld fors hoger en dat land is echt niet bijna failliet’, zegt de oud-directeur van het Centraal Planbureau (CPB)

De steunpakketten worden duurder naarmate de pandemie langer voortduurt. ‘Voor de goede orde: we kunnen dit betalen’, benadrukte minister van Financiën Wopke Hoekstra. ‘

En ga vooral niet te snel afbetalen, vinden de economen. Hoogleraar economie Roel Beetsma van de Universiteit van Amsterdam: ‘Uiteindelijk moet wel worden afgelost. Wacht met echt ingrijpen tot er robuuste groei is. We hebben van de vorige crisis geleerd dat snel ingrijpen de overheidsfinanciën wel verbetert, maar ook forse schade aanrichtte. Ik zou daar mee oppassen.’