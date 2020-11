Einde van de vlogger in zicht? Reclameregels worden veel strenger

Vloggers verdienen geld door in hun video’s producten aan te prijzen. En juist dat mag binnenkort niet meer. Ze mogen bijvoorbeeld nog wel een banaan eten in hun vlogs, maar niet meer tegen betaling zeggen dat het zo’n lekkere van Chiquita is.

De mediawet is per 1 november aangescherpt op dit gebied. Vloggers mogen nog wel sluikreclame maken, zoals bijvoorbeeld Goede Tijden, Slechte Tijden dat doet: iemand eet of drinkt prominent in beeld Coca-cola of eet chips van Lays, maar het product mag niet meer expliciet aangeprezen worden.

Volgens de nieuwe regels mogen de influencers hun kijkers niet aansporen om iets te kopen. Een product mag zelfs geen ‘overmatige aandacht’ krijgen. Dit is een dreun voor het verdienmodel van grote vloggers, die het grootste deel van hun inkomsten halen uit het aanprijzen van producten, ook wel influencermarketing genoemd. Bedrijven betalen soms wel tienduizenden euro’s voor een ‘enthousiaste vermelding’ in een van de filmpjes.

Volgens een enquête van Wijzer in geldzaken koopt de helft van de kinderen weleens iets dat ze in een vlog hebben gezien. De vloggers moeten nu voortaan een scheiding aanbrengen tussen redactie en commercie en een bedrag betalen aan toezichthouders, die hen gaan controleren.