Dit zijn de tien duurste steden ter wereld om in te wonen

Wonen in een wereldstad, het is voor veel jongeren een droom. Maar wel eentje met een flink prijskaartje. Vooral als je naar Parijs, Hongkong of Zürich wil. Dat zijn de duurste steden ter wereld volgens The Economist.

De Economist Intelligence Unit (EIU) wilde weten wat de invloed is van Covid-19 op de prijzen en bestudeerde dus voor de tweede keer dit jaar het prijsniveau van 133 wereldsteden. Ze vergeleken 138 alledaagse producten, denk aan kleding, elektronica en voedingsmiddelen.

Sinds begin dit jaar zijn Singapore en Osaka goedkoper geworden. Deze steden voerden toen nog de lijst aan. Singapore kampt met een exodus van buitenlandse werknemers, verklaart EIU. Veel Chinese steden zijn relatief duurder geworden als gevolg van de handelsoorlog tussen de VS en China.

In West-Europese steden zijn de prijzen eveneens omhoog gegaan. Dat heeft dan weer met de relatief sterke euro te maken ten opzichte van de dollar, omdat de prijzen worden vergeleken met het niveau van New York.

In het algemeen zijn de prijzen voor consumentenelektronica omhoog gegaan, terwijl kleding goedkoper is geworden, mogelijk omdat mensen meer thuiswerken.

Amsterdam behoort tot de tien grootste stijgers wat het prijsniveau betreft en is elf plaatsen gestegen op de lijst naar plek 32.

In de top 10 staan vier Europese steden: