Bol.com wil liever niet dat we de komende weken boeken bestellen

Bol.com heeft een brief naar de uitgevers gestuurd waarin staat dat tijdens de piek bij de feestdagen in online-aankoop ‘promoties geremd worden of een gedeelte van jullie aanbod tijdelijk uit wordt gezet’. Dat schrijft Tzum.

Dankzij corona verdient Bol (onderdeel van Ahold) heel veel geld. De capaciteit van distributiecentra en bezorging is sterk uitgebreid, maar zal in de kado-maand december toch onvoldoende zijn. En kennelijk zijn er spullen waar Bol nog meer op verdient dan op boeken (waarop de marge 40 procent is) Bol: “Door deze groeiende vraag in de markt moeten we keuzes maken. Keuzes die impact kunnen hebben op jullie titels, bijvoorbeeld omdat promoties geremd worden of een gedeelte van jullie aanbod tijdelijk uit wordt gezet op bol.com.”

Tip: ook bij je lokale boekhandel kun je meestal online bestellen. Net zo duur, net zo snel en wel zo aardig