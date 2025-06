Douwe Bob weigert optreden bij joods voetbalevenement

Douwe Bob heeft zondag geweigerd op te treden bij een joods voetbalevenement. Beelden van het moment gaan rond op internet. De zanger bevestigde dat later in een bericht op Facebook. "Ik wil verbinden en daarom besloot ik hier in eerste instantie te spelen. Juist nu. Maar dit kon ik niet aan mezelf verkopen", aldus Douwe Bob.

Het ging om een optreden bij het voetbalevenement Jom Ha op het terrein van AFC in Amsterdam-Zuid. "Op het terrein werden we geconfronteerd met een zionistische poster en pamfletten", stelde Douwe Bob op Facebook. "Ik vind het schandalig dat een kinderfeestje wordt gehijackt door politieke organisaties. Ik heb op het podium m'n verhaal gedaan. Wij zijn daarna geduwd, uitgescholden en dus snel vertrokken."

Een woordvoerder van de organisatie laat weten het "ontzettend jammer" te vinden dat het optreden van Douwe Bob niet doorging. Gevraagd naar de uitspraak van Douwe Bob over zionisme, denkt de woordvoerder dat er sprake is geweest van een "misverstand" op basis van de betekenis die mensen aan zionisme geven.