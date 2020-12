Al dat testen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dan toch gelukt: de testcapaciteit is op orde. Onder andere dankzij een groot testlab van Eurofins in Rijswijk, dat 35.000 coronatests per dag kan verwerken, kunnen mensen mét en zonder klachten zich laten testen. Maar wat kost dat eigenlijk?

Op de nieuwe XL-testplekken kunnen 100.000 mensen per dag getest worden. De testcapaciteit schiet daarmee omhoog van 70.000 naar 170.000 tests per dag, legt RTL Nieuws uit. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Er is veel personeel nodig. Dat alleen al kost 350 miljoen euro extra.

Dan heb je nog onder meer de testkits, locaties, logistiek en IT. Daar wordt nog eens 264 miljoen voor gereserveerd. En dan moeten ook nog de laboratoria betaald worden om de tests te analyseren. Eurofins is gewoon een bedrijf dat winst wil maken. Dat kost nu 65 euro per test.

Stel dat we van januari tot en met maart de volledige testcapaciteit gebruiken. Dan kost dat de overheid zeker een miljard euro extra. Dat komt neer op 133 euro per test.