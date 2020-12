China binnenkort grootste economie ter wereld

Nog sneller dan gedacht haalt China de Verenigde Staten in als grootste economie ter wereld. Al in 2028 nemen de Chinezen het stokje over. Dat is vijf jaar eerder dan voorspeld.

Volgens een rapport van het Centre for Economics and Business Research presteerde de Chinese economie tijdens de coronapandemie veel beter dan de Amerikaanse, waardoor de inhaalslag dus sneller wordt gemaakt.

Het Britse consultancybureau dat jaarlijks de economie van 193 landen vergelijkt, meldt dat de Chinese economie als enige van de grote landen met 2 procent groeit in 2020, waar de Amerikaanse met 5 procent krimpt.

Het wereldwijde bbp neemt dit jaar met 4,4 procent af. Het aandeel van China in het globale bbp is gegroeid van 3,6 procent in 2000 naar 17,8 procent in 2019 en die groei gaat nog een tijdje door.

“Andere Aziatische economieën schieten ook omhoog,” zeggen de onderzoekers tegen The Guardian. “Een les voor westerse landen, die relatief slecht presteerden tijdens de pandemie, is dat ze veel meer aandacht moeten hebben voor wat er in Azië gebeurt, in plaats van alleen naar elkaar te kijken.”