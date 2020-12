Allemaal een staatslot? Dit is de kans dat je wint

Voor velen is het traditie om aan het eind van het jaar een staatslot te kopen. De meesten weten wel dat de kans op de jackpot klein is, maar hoe klein precies? Heeeeeel klein.

Eind vorig jaar waren er 6,3 miljoen staatsloten verkocht. Dat jij die ene grote winnaar bent, die kans is dus 1 op 6,3 miljoen, oftewel 0,00000016. De kans dat je in drie keer de pincode raadt van een pinpas is 2000 keer groter. De kans dat je overlijdt bij een verkeersongeluk is 267 keer groter. Je wordt zelfs nog eerder getroffen door de bliksem dan dat je de loterij wint.

“We zijn geneigd om kansen te hoog in te schatten”, zegt journalist en econoom Mathijs Bouman tegen RTL Nieuws. “Dat doen we bij loterijen, maar bijvoorbeeld ook bij het afsluiten van overbodige verzekeringen.”