ECB-president Christine Lagarde: “2021 wordt jaar van herstel”

Volgens ECB-baas Christine Lagarde zal de economie in Europa al dit jaar gaan herstellen. Dat is wat later dan eerst gedacht, door de tweede golf. Maar van uitstel komt zeker heen afstel.

“Bij de ECB blijven we ervan overtuigt dat 2021 een jaar van herstel zal worden. Het economisch herstel is vertraagd, maar niet ondermijnd.

We verwachten een stijging rond het midden van het jaar, hoewel de onzekerheden aanhouden. De groei zal rond de 4,5 procent uitkomen, na de daling van 6,5 van 2020. We zullen dus pas midden 2022 terugkeren naar het pre-pandemische niveau van economische activiteit.”