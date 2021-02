Bitcoin stijgt naar recordhoogten: 5 belangrijke weetjes over de cryptomunt

De waarde van bitcoin schurkt tegen de 50.000 dollar aan. De digitale munt verbreekt record na record en volgens experts is het eind nog niet in zicht. Dat was een paar jaar geleden wel anders: toen dook de koers nog onder de 4000 dollar. Een volatiel muntje, die bitcoin. Mocht je interesse hebben, dan zijn er zeker vijf dingen die je moet weten.

Digitaal goud

Bitcoin is ooit opgericht om een alternatief betaalmiddel te worden buiten banken en overheden om. Dat ideaal is nu ver weg. Het is lastig betalen met een muntje waarmee je de ene dag een kop koffie kunt kopen en de dag erna de hele koffietent kunt trakteren. ‘s Werelds grootste cryptomunt is nu veel meer een belegging geworden net als goud: als de wereldeconomie kwakkelt is het een interessant alternatief. 21 miljoen

Er komen maximaal 21 miljoen bitcoins in omloop. Op dit moment zijn het er 18,6 miljoen. Net als met goud kost het veel moeite om bitcoins te ‘mijnen’. Dat gebeurt namelijk door krachtige computers ingewikkelde rekenkundige vraagstukken te laten oplossen. Degene die dat doet krijgt daar een vergoeding voor, die overigens iedere vier jaar wordt gehalveerd. Kleine groep beleggers

Een groot deel van de bitcoins is in handen van een kleine groep beleggers, whales of walvissen genoemd. In totaal zijn er zo’n 100 miljoen bitcoin-adressen. Maar 40 procent van alle bitcoins is in bezit van 2500 van die accounts en 100 accounts bezitten 13 procent van alle bitcoin. 20 procent is niet toegankelijk

Er zijn een heleboel dode bitcoin-accounts, omdat mensen hun wachtwoord zijn kwijtgeraakt of de harde schijf waar de munten opstonden hebben weggegooid. Daardoor is naar schatting maar liefst 20 procent van alle bitcoins, met een huidige waarde van 140 miljard dollar, niet meer toegankelijk. Handel in klein deel

Ongeveer 78 procent van de bitcoins staat stil: er gebeurt niets mee. Er wordt slechts gehandeld in iets meer dan 20 procent van alle bitcoin, oftewel zo’n 4 miljoen in totaal. Het maakt de invloed van de whales op de koers alleen maar groter.