Explosieve chaos dreigt woensdag in heel Frankrijk: Fransen protesteren massaal tegen verlies van 2 van hun 40 vakantiedagen

Politiek
door Gerard Driehuis
zondag, 07 september 2025 om 6:49
bijgewerkt om zondag, 07 september 2025 om 7:17
ANP-413685298
Woensdag belooft een dag vol chaos te worden in Frankrijk. Inlichtingendiensten slaan alarm voor grootschalige acties die het hele land kunnen platleggen. De aanleiding: Franse burgers vrezen twee vakantiedagen kwijt te raken, als gevolg van nieuwe bezuinigingsmaatregelen van de regering. Ze houden er nog heel veel over. De Fransen hebben 36 tot 41 vrije dagen per jaar. 25 tot 30 vakantiedagen en 11 nationale feestdagen. Dan is er nog de vroege pensionering (met 64 jaar). Dus er wordt te weinig gewerkt in Frankrijk, om de welvaart op peil te houden. Al 20 jaar proberen politici daaraan iets te doen. Maar de Fransen zijn goed in demonstreren, blokkeren en rellen, dus het is nog nooit gelukt. En nu is er dus een nieuwe poging.
Vakbonden roepen daarom samen met de radicale ‘Tout Bloquer’-beweging op tot verzet.
Er worden woensdag blokkades verwacht op snelwegen, bij brandstofdepots, tankstations en olieraffinaderijen. Ook openbare voorzieningen als flitspalen zijn mogelijk doelwit van sabotage. Uit intern onderzoek blijkt dat meer dan 100.000 activisten zich voorbereiden op acties, verspreid over het land. De autoriteiten zijn vooral alert omdat de oproep tot protest ook via sociale media en versleutelde kanalen wordt gecoördineerd en niet alleen vanuit traditionele vakbonden komt.
Eerdere protesten in Frankrijk leidden tot flinke maatschappelijke ontwrichtingen en zelfs grote schadeposten, zoals in 2018 toen ruim 2000 flitspalen werden gesloopt. De verwachting is dat woensdag opnieuw een grote politiemacht zal worden ingezet om escalatie te voorkomen. Burgers wordt aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven en reizen uit te stellen, omdat vooral het openbaar vervoer en de brandstofvoorziening ernstig ontregeld kunnen raken.

