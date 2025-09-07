ECONOMIE
Brekelmans spreekt Yesilgoz tegen: we kunnen GL-PvdA door peilingen niet uitsluiten

Samenleving
door Redactie
zondag, 07 september 2025 om 13:24
bijgewerkt om zondag, 07 september 2025 om 13:27
anp070925057 1
VVD-minister Ruben Brekelmans (Defensie) zei in televisieprogramma Buitenhof dat zijn partij GroenLinks-PvdA niet kan uitsluiten, vanwege de peilingen. Hij stelde echter wel dat de twee partijen qua verkiezingsprogramma enorm ver uit elkaar liggen en dat de plannen van de VVD alleen kunnen worden gehaald in een centrumrechts kabinet.
Volgens Brekelmans kon hij nog wel met de PvdA samenwerken, maar sinds de fusie met GroenLinks vindt hij het lastiger geworden. Onder meer op migratie en belastingen komen de standpunten van de partijen niet overeen, aldus Brekelmans.
VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz zei zaterdag tijdens het partijcongres en zondagochtend in het programma WNL op Zondag dat ze niet met GroenLinks-PvdA in een coalitie wil en dat ze niet in een regering wil die de hypotheekrenteaftrek wil afschaffen. Zowel CDA als GroenLinks-PvdA wil dat afschaffen.
Yeşilgöz zei dat het verkiezingsprogramma van CDA naar links neigt. Zij hoopt het CDA en D66 naar rechts te kunnen trekken, iets wat D66-leider Rob Jetten al heeft afgewezen.
