Grootste economische krimp ooit in Nederland

De economie kromp in 2020 met 3,8 procent, meldt het CBS. Dat is de grootste krimp ooit gemeten, al scheelt het niet veel met de -3,7 procent van 2009, toen veroorzaakt door de kredietcrisis.

In het laatste kwartaal van vorig jaar is het herstel geremd door de tweede golf en de strenge lockdown die werd ingesteld. Dat speelt de economie ook in het eerste kwartaal van dit jaar parten. Oorzaak van de krimp in de laatste maanden van 2020 zijn vooral de afgenomen consumentenuitgaven. Normaal gesproken gaat er flink wat geld naar cadeaus en horeca rond de feestdagen. Dat gebeurde nu niet.

Ook de overheid gaf weinig uit. Dat de krimp in het laatste kwartaal beperkt bleef tot 0,1 procent hebben we te danken aan de bedrijven, die 1,8 procent meer investeringen deden.